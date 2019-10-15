Самарские спортсмены завоевали призовые места на Кубке России по маунтинбайку

В Челябинской области на Кубке России и всероссийских соревнованиях по велосипедному кроссу самарские спортсмены заняли призовые места, пишет izvestiaur.ru.

Участниками состязаний стали 145 спортсменов из Тюменской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Самарской областей, Пермского края, Удмуртской Республики и города Москвы.

В мужской гонке (18,2 км) победу одержал Максим Гоголев из Самарской области - 50:31. Второй результат показал представитель Удмуртии Данил Москвин (50:54). Призовую тройку замкнул москвич Антон Степанов (51:10).

У женщин лучший результат на дистанции 15,2 км показала Эльвира Хайруллина (Челябинская область) - 47:41. Второй стала Елена Гоголева (Самарская область), уступив победительнице соревнований 02:29. Тройку лидеров замкнула ижевчанка Анна Миролюбова, финишировавшая со временем 50:31.