Различия ИП и самозанятых: разбираемся в вариантах регистрации своего дела

В России зарегистрировано уже более 200 тысяч самозанятых. Специальный налоговый режим действует сегодня в качестве пилотного проекта в четырех субъектах РФ. Одним из таких регионов стал Татарстан. В чем же отличие индивидуального предпринимательства от самозанятости и могут ли самарцы присоединиться к пилотному проекту? Разбираемся в особенностях этих видов регистрации бизнеса.

Самозанятые работают самостоятельно и не нуждаются в работниках. Это домашние кондитеры, диетологи, визажисты, парикмахеры, фитнес-инструкторы, швеи, фотографы и др. Именно для таких людей создан новый вид налога - налог на профессиональную деятельность для самозанятых граждан.

Создание новых условий происходит в рамках федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" и сегодня отрабатывается в соседнем Татарстане, а также в Москве, Московской и Калужской областях.

Что же представляет собой этот новый режим налогообложения? Налог на профессиональный доход предусматривает передачу информации о продажах в налоговую автоматически, избавляя от обязанности представлять отчетность. Это одно из отличий самозанятых от индивидуальных предпринимателей. Самозанятый совершает только единый платеж с выручки, включающий в себя и страховые взносы.

Для регистрации самозанятому даже не нужно идти в налоговую - достаточно лишь установить бесплатное мобильное приложение "Мой налог" на любое устройство (компьютер, планшет, смартфон). Далее нужно отсканировать паспорт и загрузить свою фотографию или сделать селфи. Вместо подписи приложение попросит моргнуть на камеру. Регистрацию можно как отменить в любой момент, так и произвести заново без уплаты пошлин.

Кроме того, оформиться в качестве самозанятого можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС либо через банк, наделенный необходимыми полномочиями.

Чтобы выбрать регион для регистрации, не обязательно в нем проживать. Достаточно вести в нем профессиональную деятельность. Таким образом, жители Самарской области уже сейчас, на пилотном этапе проекта, могут зарегистрироваться в Татарстане, если работают с клиентами на его территории.

Отличие регистрации самозанятого от регистрации ИП налицо: будущие индивидуальные предприниматели должны собрать документы, представить их в налоговую, выбрать подходящую систему налогообложения, дождаться одобрения.

Как же происходит оплата нового вида налога? При расчете напрямую с покупателем самозанятый должен формировать фискальный чек через приложение. Клиент может получить его как в электронном, так и на бумажном носителе. Данные о продаже автоматически поступят в налоговую. При расчете с физическими лицами самозанятый будет платить 4%, при продаже организациям или ИП - 6%. Сумма налога будет сформирована к 12 числу следующего месяца, на оплату дается почти две недели.

Важное отличие: если не было выручки, то платить налог не нужно.

По словам домашнего кондитера Аделины Ибатуллиной, после получения официальной регистрации самозанятого стало значительно спокойнее как ей самой, так и ее клиентам. "Несложная регистрация и небольшой налог - это то, что подходит для людей, работающих на дому и не готовых открывать ИП. Зато теперь я могу не бояться, что придут с проверкой, наложат штрафы - я работаю официально и могу предоставить своему клиенту чек. Это внушает доверие ко мне как к кондитеру, ведь у человека есть официальное подтверждение. То есть это уже не ничем не подкрепленная переписка о заказе в соцсети", - рассказала она.

В качестве еще одного привлекательного условия для самозанятых предусмотрен налоговый вычет - 1% с выручки от физлиц и 2% - от юрлиц. Но максимальный его размер не может превысить 10 тыс. рублей. И опять же, вычет произведут в налоговом органе автоматически.

Самозанятые не платят страховые взносы, а значит, не могут копить баллы за стаж и получать страховую часть пенсии. Если перспектива получения социальной пенсии не устраивает самозанятого, он может зарегистрироваться в Пенсионном фонде и платить ежемесячные взносы как индивидуальный предприниматель.

Узнать подробнее о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого, жители Самары могут на официальном сайте Центра поддержки самозанятых: tvoedelo.pro.