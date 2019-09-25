Льготные налогообложение и отчетность: зачем регистрироваться самозанятым

С января этого года в Татарстане реализуется пилотный проект по регистрации самозанятых. Разбираемся, чем налог на профессиональный доход выгоден предпринимателям.
Налог на профессиональный доход или налог для самозанятых - это налоговый режим, который может выбрать гражданин, получающий деньги напрямую от заказчиков и не нанимающий работников по трудовому договору.
Сейчас в Татарстане зарегистрировано более 30 тыс. самозанятых. Причем регион как "домашний" могут выбрать предприниматели и из других субъектов, где эксперимент по профналогу не проводится. Главное - чтобы предпринимательская деятельность велась в том числе в Татарстане.
Ставка налога на профессиональный доход зависит от того, кто перечислил деньги налогоплательщику. 4% отчисляется с платежей от физических лиц, 6% - от юрлиц.
Новый режим существенно упрощает регистрацию и отчетность. Чтобы зарегистрироваться, достаточно приложения "Мой налог", скана паспорта и фото.
Причем не обязательно иметь российское гражданство. Возможность стать самозанятыми имеют граждане стран ЕАЭС - Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Вместо паспорта они должны указать номер ИНН и пароль для налогоплательщика-физлица, которые можно получить после регистрации в ФНС.
Что касается отчетности, то налоговую декларацию подавать не требуется - налоги начисляются автоматически.
Для "обелившихся" предусмотрены налоговые вычеты - 1% с выручки от физлиц и 2% - от юрлиц. Вычет предоставляется один раз, а его лимит - 10 тыс. рублей. То есть, до того как предприниматель выручил 1 млн руб., он платит налог 3% или 5%.
При этом самозанятые не уплачивают НДФЛ с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход, не платят НДС и фиксированные страховые взносы.
Помимо этого, самозанятый получает возможность роста бизнеса через доступ на торговую площадку Агентства по государственному заказу Республики Татарстан (http://bp.zakazrf.ru), которое служит одним из девяти федеральных операторов госзакупок. В площадку встроен специальный ресурс "Самозанятые", который обеспечивает участникам эксперимента доступ к гарантированному рынку поставок, работ и услуг.
Имеется, правда, ряд ограничений. Закон устанавливает лимит в 2,4 млн руб. - лица, у которых годовой доход выше, не могут официально зарегистрироваться самозанятыми.
Своим опытом официальной самозанятости поделилась фитнес-диетолог и фитнес-нутрициолог Анна Колобова. В ее случае регистрация позволила выйти на корпоративных клиентов, которым нужны прозрачные взаимоотношения с контрагентами.
"Мои клиенты в основном приходят из соцсетей. Страха, что поймают проверяющие, не было - диплом у меня на руках. Налоговой не боялась - не те доходы, - рассказывает предпринимательница. - Регистрация нужна была, чтобы официально работать с большими компаниями, проводить для них мастер-классы, лекции - им нужен договор".
По ее словам, сейчас среди клиентов появился крупный федеральный банк.
Также теперь Анна может рассчитывать на получение кредитов под развитие своего дела - ее доходы официально подтверждены.
Подробнее о самозанятости можно узнать на сайте Центра поддержки самозанятых - tvoedelo.pro.
Последние комментарии
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Всё написали, кроме того как называется приложение
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