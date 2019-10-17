В Самаре проходит фестиваль мексиканского кино

С 15 по 18 октября в ЦРК "Художественный" проходит фестиваль мексиканского кино, приуроченный к проведению Дней Мексики в Самаре.

16 октября в кинотеатре состоялось торжественное открытие фестиваля, где выступили атташе по вопросам культуры и образования посольства Мексики Наталия Фортуни и посол Норма Пенсадо Морено.

"Для меня сегодняшнее событие очень важно, я хотела бы поблагодарить всех самарцев и власти города. Этой программой мы хотим принести кусочек нашей страны в вашу область. Мы уже знаем, что в прошлом году самарцы приняли тысячи мексиканцев на своей территории и поверьте мне, эти люди уехали отсюда, унося с собой самые тёплые впечатления", - сказала посол.

Фестиваль проходит в четыре дня. 17 октября в 18:00 состоится показ мелодрамы "Влюбляясь в апрель", 18 октября в 13:30 - семейно драмы "Начало времени".

Фильмы показывают на языке оригинала с субтитрами. На фестиваль можно попасть по пригласительным билетам, которые бесплатно раздают в кассе "Художественного".