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Муниципалитеты Власть и политика

Молодежь Самары включилась в подготовку к празднованию 75-летия Победы

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 октября представители Общественного молодежного парламента при Думе Самары обсудили подготовку к Параду Памяти 7 ноября и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

По инициативе городских депутатов в школах, учреждениях среднего профессионального образования и некоторых вузах Самары в октябре проходят специальные уроки. Ученикам демонстрируют документальные фильмы с использованием кадров Парада в Куйбышеве 7 ноября 1941 года, фрагментов военной и тыловой хроники, фотографии того времени. "Важно показать, что война — это разрушение привычного мира, от боевых действий всегда в первую очередь страдают женщины и дети", — подчеркнул спикер Алексей Дегтев.

Депутаты Думы Самары и районных советов проведут уроки в 35 образовательных учреждениях города. Алексей Дегтев предложил представителям ОМП подключиться к этой работе. Они поддержали инициативу, тем более что многие уже проводили занятия со школьниками в преддверии Дня Победы.

Подробности читайте в газете "Волжская коммуна" от 18 октября.

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