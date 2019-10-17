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Муниципалитеты Власть и политика

Председатель думы Самары Алексей Дегтев рассказал, как идет подготовка к празднованию 75-летия Победы

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юбилей Великой Победы - это чествование людей, победивших величайшее зло, которое знало человечество, - фашизм. "Сегодня в Самаре 559 участников войны, вдов - 2007. Есть труженики тыла. В Куйбышев были эвакуированы оборонные предприятия, в том числе крупнейшие заводы Советского Союза, - отметил Алексей Дегтев. - Есть дети фронта. В нашем городе разместились десятки ремесленных училищ. Есть малолетние узники концентрационных лагерей, есть блокадники, есть категория военнослужащих, которые в период войны проходили службу в тылу".

Фото: Дмитрий Бурлаков

Работа по увековечению подвига участников и жертв войны ведется постоянно. "Просто подготовка и проведение очередного праздника дает новый толчок этой работе: проводится анализ того, что сделано, что не удалось сделать, что необходимо сделать", - подчеркнул Дегтев.

В 2020 году завершается проект по установке в российских городах флагштоков со "Знаменем Победы", в который включилась и Самара. Это масштабная патриотическая акция в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, инициированная Общественной палатой РФ. В ее рамках предлагается установить флагшток в Парке Победы. Его высота может составлять 25 или 50 метров.

Подробности читайте в следующем номере газеты "Волжская коммуна" от 18 октября.

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