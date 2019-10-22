Директор ГУП "Усинское" оштрафован за задержку зарплаты

Прокуратурой Сызранского района проведена проверка соблюдения исполнения трудового законодательства на предприятиях Сызранского района. Установлено, что ГУП "Усинское" имеет задолженность по оплате труда в размере более 1,5 млн руб. за период с 25 апреля текущего года.
Прокуратурой района по данному факту принят комплекс мер прокурорского реагирования, внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.
По постановлениям прокурора района директор ГУП "Усинское" и юридическое лицо привлечены государственной инспекцией труда Самарской области к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 47 тыс. рублей.
Кроме того, мировым судом директор предприятия и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей.
После вмешательства прокуратуры района ГУП СО "Усинское" погасило задолженность в полном объеме.
Последние комментарии
Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.