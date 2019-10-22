Директор ГУП "Усинское" оштрафован за задержку зарплаты

Прокуратурой Сызранского района проведена проверка соблюдения исполнения трудового законодательства на предприятиях Сызранского района. Установлено, что ГУП "Усинское" имеет задолженность по оплате труда в размере более 1,5 млн руб. за период с 25 апреля текущего года.

Прокуратурой района по данному факту принят комплекс мер прокурорского реагирования, внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены.

По постановлениям прокурора района директор ГУП "Усинское" и юридическое лицо привлечены государственной инспекцией труда Самарской области к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 47 тыс. рублей.

Кроме того, мировым судом директор предприятия и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры района ГУП СО "Усинское" погасило задолженность в полном объеме.