В Самаре с 6 по 9 ноября пройдет фестиваль "Новое британское кино"

Сразу за фестивалем американского современного кинематографа Amfest, в "Киновертикали" начинается фестиваль "Нового британского кино". Он по праву считается одним из самых интересных в Самаре. В его афишу попадают качественные новые английские фильмы с хорошим кастом актеров, которые по разным причинам обычно не уходят в прокат больших киносетей. В этом году идем на Бритфест за тем, чтобы подглядеть за жизнью аристократов в "Аббатстве Даунтон", узнать про судьбу легендарного голкипера, посмеяться над взрослыми мужчинами, решившими изменить свою жизнь с помощью занятий синхронным плаванием, и узнать как Брюс Спрингстин менял жизни подростков в 80-е года.

Начнутся показы с громкой премьеры — на больших экранах полнометражный фильм "Аббатство Даунтон" (12+). Практически десять лет, на протяжении шести сезонов сериала, зрители следили за судьбой английской четы аристократов Кроули. Несмотря на сдержанность и, кажущийся на первый взгляд, не динамичный сюжет, каждый сезон удивлял и даже шокировал зрителей своими перипетиями. Казалось бы, шестой сезон поставил все точки над "i", но создатели многолетней саги об английских аристократах, решили проводить свой проект красиво. Они приглашают зрителей на двухчасовой раут, где в аббатство Даунтон пожалует королевская семья. Увидеть как завершается история одного из главных английских сериалов можно будет 6 ноября в 19:00.

На следующий день на фестиваль зрителей приглашают ради биографической драмы "Голкипер"(16+). Это история легендарного вратаря Бернхарда Карла "Берта" Траутманна. В 40-е он воевал в люфтваффе и даже получил "железный крест" первой степени, часто попадал в плен, в том числе и к советским войскам. В марте 1945 Берта направили в британский лагерь для военнопленных в Ланкашире, где заметили его увлечение футболом. Когда у него был выбор вернуться в Германию или остаться в Англии, он выбрал второе и в скором времени стал играть за "Манчестер сити". Сначала фанаты команды очень плохо отнеслись к бывшему нацистскому военному, который стоял на воротах одной их главных команд Англии, но самоотверженность голкипера со временем стерла плохие воспоминания и он стал легендой. Как подтверждение его преданности "Манчестер Сити" — легенда: в одном матче он получил серьезную травму, но героически довел игру до конца и его команда победила, через несколько дней на обследовании выяснилось, что он отстоял матч со сломанной шеей. В новом фильме "Голкипер" сюжет разворачивается со времен лагеря военнопленных, где игру Берта замечает очаровательная девушка. Посмотреть как историю превращения нацистского солдата в звезду английского футбола трактует немецкий режиссер Маркус Розенмюллер можно 7 ноября в 19:00.

После столь сложной драмы зрителям предлагают посмотреть комедию "Плывем, мужики"(16+) с звездным составом. Поклонникам английских фильмов и сериалов хорошо известны имена Руперта Грейвза, Джима Картера, Шарлотты Райли. Все они приняли участие в фильме, где рассказывается история об офисном работнике, который, чтобы побороть скуку и обыденность привычной жизни, записывается в секцию синхронного плавания. Здесь он знакомится с такими же усталыми от жизни мужчинами, и все это обрастает чередой забавных и смешных историй. Как бонус в этот день после фильма покажут короткометражку "Завершение" (16+).

В завершающий день фестиваля в "Киновертикали" представят биографическую комедийную драму "Ослепленный светом"(16+). Это история из 80-х годов про парня из индийской семьи, живущей в Англии. Парень существует в будничном сером мире, полном всяких мелких ссор и ненужной политической информации, но в какой-то момент он открывает для себя музыку Брюса Спрингстина и все становится по-другому. "Ослепленный светом" примечателен тем, что его режиссером стала Гуриндер Чадха, снявшую культовую подростковую комедию "Играй, как Бекхэм".

Все фильмы на фестивале будут идти на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты уже в продаже — по 350 руб. за сеанс.

Фестиваль "Новое британское кино" в этом году пройдет в России уже в двадцатый раз. Помимо Самары, он пройдет еще в 28 городах.