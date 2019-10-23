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Здравоохранение Общество

В Самарской области запретят продажу "вейпов" и электронных сигарет детям

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 октября, на заседании комитета Самарской губернской думы по промышленности, предпринимательству и торговле депутаты рассмотрели законопроект об ограничении на территории региона розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Фото: wikimedia.org

Докладчиком выступил руководитель правового департамента Самары Дмитрий Попов. Отметим, что законопроект был внесен на рассмотрение депутатов главой города Еленой Лапушкиной в апреле этого года.

По мнению Лапушкиной, после принятия "антитабачного" закона в декабре 2013 г. "активизировалось использование гражданами, в том числе несовершеннолетними, различных электронных систем доставки никотина". Вейпы продают школьникам, которые курят с их помощью на улице, в транспорте и общественных местах.

За продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним Елена Лапушкина предлагает установить штрафы.

Она ссылается на опыт других регионов, где подобные меры же введены. Среди которых — Московская, Ленинградская, Калужская, Архангельская, Вологодская, Владимирская, Саратовская и Пензенская области.

В итоге комитет решил рекомендовать губдуме принять закон, внеся этот вопрос в повестку следующего заседания. Было также отмечено, что управление ФАС по Самарской области не имеет никаких замечаний по данному вопросу.

Согласно закону, на территории Самарской области не допускается розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним.

Нарушители будут выплачивать штрафы: для граждан они установлены в размере от 3 до 4 тыс. руб., должностных лиц —  от 10 до 20 тыс. руб., юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Повторное нарушение грозит штрафом для граждан от 5 тыс. руб., должностных лиц — от 20 до 30 тыс. руб., юрлиц — от 50 до 100 тыс. рублей.

Гид потребителя

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