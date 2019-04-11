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Общество

Глава Самары предлагает запретить продажу вейпов несовершеннолетним

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самары Елена Лапушкина вышла в губернскую думу с инициативой по запрету продажи "электронных систем доставки никотина" (вейпов) и жидкостей для них несовершеннолетним. Соответствующая информация опубликована на сайте губдумы.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, после принятия "антитабачного" закона в декабре 2013 г., "активизировалось использование гражданами, в том числе несовершеннолетним, различных электронных систем доставки никотина".

При этом вопрос продажи вейпов, а также "курения" с их помощью федеральным законодательством не регулируется. Это, по информации разработчиков законодательной инициативы, позволяет несовершеннолетним и "в особенности школьникам" "курить" с помощью вейпов "на улице, в общественном транспорте".

Также в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что "воздействие никотина на подростка имеет долгосрочные потенциальные последствия для развития мозга".

"Кроме того, электронные системы доставки никотина усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на некурящих лиц и окружающих", — сообщается в пояснительной записке.

За продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним Елена Лапушкина предлагает установить штрафы в размере 3-4 тыс. руб. на граждан, 10-20 тыс. — на должностных лиц, 30-50 тыс. — на юридических лиц. В случае повторного нарушения граждане могут быть оштрафованы на 5 тыс. руб., должностные лица — на 20-30 тыс., юрлица — на 50-100 тысяч.

Помимо прочего разработчики законопроекта указывают, что запрет на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним уже установлен в ряде регионов, среди которых Московская, Ленинградская, Калужская, Архангельская, Вологодская, Владимирская, Саратовская и Пензенская области.

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