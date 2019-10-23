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Образование Общество

В школе №7 прошел семинар для педагогов и психологов по формированию безопасной киберсреды

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благотворительный фонд "Кошелев" вместе со Школой №7 г.о. Самара провели для педагогов и психологов семинар "Формирование безопасной киберсреды для детей в школе и дома".

Фото: Фото предоставлено автором

Школа №7 — одно из лучших в регионе образовательных учреждений, которое не только обладает лучшим оснащением и преподавательским составом, но и заинтересовано в повышении квалификации сотрудников по актуальным темам.

Это первая встреча в рамках курса, посвященного цифровой компетентности. Мероприятие проводится для педагогов и психологов.

На семинаре рассматриваются вопросы возрастной и социальной психологии. Участники семинара получат знания и практические навыки, которые позволят им успешно ориентироваться в современном цифровом мире, а также помогать родителям школьников. В дальнейшем планируются семинары и для родителей.

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