В школе №7 прошел семинар для педагогов и психологов по формированию безопасной киберсреды

Благотворительный фонд "Кошелев" вместе со Школой №7 г.о. Самара провели для педагогов и психологов семинар "Формирование безопасной киберсреды для детей в школе и дома".

Школа №7 — одно из лучших в регионе образовательных учреждений, которое не только обладает лучшим оснащением и преподавательским составом, но и заинтересовано в повышении квалификации сотрудников по актуальным темам.

Это первая встреча в рамках курса, посвященного цифровой компетентности. Мероприятие проводится для педагогов и психологов.

На семинаре рассматриваются вопросы возрастной и социальной психологии. Участники семинара получат знания и практические навыки, которые позволят им успешно ориентироваться в современном цифровом мире, а также помогать родителям школьников. В дальнейшем планируются семинары и для родителей.