"Неделя без турникетов" прошла на "Самарском Стройфарфоре"

"Самарский Стройфарфор" присоединился ко Всероссийской акции "Неделя без турникетов", пригласив на предприятие школьников самарской гимназии №4. Почти сорок ребят побывали на крупнейшем в регионе заводе по производству сантехники и керамогранита.

Учеников встретила директор по кадрам "Самарского Стройфарфора" Ольга Моржицкая. Она рассказала ребятам об истории завода, производственной базе, социальной политике, успешных проектах и планах. Презентация помогла школьникам составить первое впечатление о заводе — крупном предприятии, которое занимается выпуском сантехники и керамогранита и вкладывает большие средства в обновление оборудования, осваивает современные технологии производства и заботится о своих сотрудниках.

Живой интерес у ребят вызвала экскурсия по заводу. "Я не думала, что здесь все так автоматизировано", — поделилась своими впечатлениями школьница Екатерина Парфенова.

Акция "Неделя без турников" дает возможность школьникам по-новому взглянуть на многие вопросы. "Они еще девятиклассники и только присматриваются к будущей профессии, — отметила классный руководитель Светлана Жесткова. — Поэтому знакомство с предприятиями на этом этапе для них, несомненно, важно. Ребята должны понять, что они хотят в жизни, и такие поездки им, конечно же, помогут".

Всероссийская акция "Неделя без турникетов" проходит по инициативе "Союза машиностроителей России". Самарские предприятия активно подключились к этому проекту. "Они понимают ее значимость и готовы делиться опытом с молодыми кадрами, принимать их на практику и стажировки. Хочется отметить высокую заинтересованность предприятий в притоке молодых и талантливых специалистов. У участников акции есть уникальная возможность посмотреть работу изнутри, узнать цели и задачи производств, их особенности и познакомиться с реальными рабочими условиями на местах", — отметил руководитель аппарата Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" Максим Ушатов.