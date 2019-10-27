16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Кинеле несколько лет работает Школа молодого педагога Детские сады региона оштрафовали более чем на 3 млн руб. за нарушения В Самарском политехе проведут географический диктант Композитор-экспериментатор Владимир Резников выпустил новый клип "Неизвестная планета" На должность ректора Самарского политеха претендуют два кандидата

Образование Общество

В школе села Георгиевской внедряются инновационные технологии наставничества

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В школе села Георгиевка воспитывают собственные кадры — ее выпускники возвращаются в альма-матер в качестве педагогов и получают всестороннюю поддержку.

Фото: Владимир ГАВОХИН

В Георгиевской школе Кинельского района из 32 педагогов 24 — ее выпускники. Директор школы Румия Ивлиева с благодарностью вспоминает своих наставников, в числе которых была ее предшественница на посту руководителя учреждения Лидия Чиклинова.

"Третий год мы работаем по программе развития школы равных образовательных возможностей, прививая ребенку готовность к самообразованию, — отметила Румия Кяшафовна. — По такому же принципу строится взаимодействие между молодым учителем и наставником, который направляет и помогает находить правильные решения".

По словам директора, в школе работает творческая лаборатория для развития педагогов с помощью инновационных информационных технологий. Второй год реализуется технология коучинга — тренерского сопровождения движения к цели.

В числе наставников — педагоги с высшей квалификационной категорией и огромным опытом работы: учитель русского языка и литературы Ирина Меленчук, учитель физики Татьяна Потапенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алла Фенюк. В школе сегодня работают четыре молодых педагога, причем трое из них параллельно получают высшее педагогическое образование.

Татьяна Потапенко помогает педагогу-организатору Дарье Беспаловой. Дарья работает в школе первый год. "Мы составили план работы по ее дальнейшему саморазвитию, совместно готовим проведение внеурочных мероприятий, проводим классные часы", — рассказала Татьяна.

Алла Фенюк консультирует учителя истории и обществознания Сергея Усачева.

"Я его познакомила с традициями и технологиями школы, с ведением школьной документации, электронного журнала, составила рекомендации по плану самообразования. Регулярно посещаю его уроки", — поделилась Алла Фенюк.

У Ирины Меленчук — трое подопечных. В их числе Мария Трусова — ее ученица, ныне учитель русского языка и литературы. Несмотря на то что Мария совсем недавно в профессии, в прошлом году она подготовила призера олимпиады по литературе на окружной конкурс. Такие победы — повод для гордости и импульс для поисков новых методических находок.

Румия Ивлиева, директор школы села Георгиевка Кинельского района:

— Наша школа имеет профессиональный преподавательский состав и, работая на перспективу, много внимания уделяет молодежи. Наставники с удовольствием занимаются с молодыми учителями, способствуя их профессиональному развитию и творческому росту.

Гид потребителя

Фото на сайте

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

Корпорация "Кошелев" выступила партнером "Студенческой весны" в СГЭУ

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3