В школе села Георгиевской внедряются инновационные технологии наставничества

В школе села Георгиевка воспитывают собственные кадры — ее выпускники возвращаются в альма-матер в качестве педагогов и получают всестороннюю поддержку.

В Георгиевской школе Кинельского района из 32 педагогов 24 — ее выпускники. Директор школы Румия Ивлиева с благодарностью вспоминает своих наставников, в числе которых была ее предшественница на посту руководителя учреждения Лидия Чиклинова.

"Третий год мы работаем по программе развития школы равных образовательных возможностей, прививая ребенку готовность к самообразованию, — отметила Румия Кяшафовна. — По такому же принципу строится взаимодействие между молодым учителем и наставником, который направляет и помогает находить правильные решения".

По словам директора, в школе работает творческая лаборатория для развития педагогов с помощью инновационных информационных технологий. Второй год реализуется технология коучинга — тренерского сопровождения движения к цели.

В числе наставников — педагоги с высшей квалификационной категорией и огромным опытом работы: учитель русского языка и литературы Ирина Меленчук, учитель физики Татьяна Потапенко, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Алла Фенюк. В школе сегодня работают четыре молодых педагога, причем трое из них параллельно получают высшее педагогическое образование.

Татьяна Потапенко помогает педагогу-организатору Дарье Беспаловой. Дарья работает в школе первый год. "Мы составили план работы по ее дальнейшему саморазвитию, совместно готовим проведение внеурочных мероприятий, проводим классные часы", — рассказала Татьяна.

Алла Фенюк консультирует учителя истории и обществознания Сергея Усачева.

"Я его познакомила с традициями и технологиями школы, с ведением школьной документации, электронного журнала, составила рекомендации по плану самообразования. Регулярно посещаю его уроки", — поделилась Алла Фенюк.

У Ирины Меленчук — трое подопечных. В их числе Мария Трусова — ее ученица, ныне учитель русского языка и литературы. Несмотря на то что Мария совсем недавно в профессии, в прошлом году она подготовила призера олимпиады по литературе на окружной конкурс. Такие победы — повод для гордости и импульс для поисков новых методических находок.

Румия Ивлиева, директор школы села Георгиевка Кинельского района:

— Наша школа имеет профессиональный преподавательский состав и, работая на перспективу, много внимания уделяет молодежи. Наставники с удовольствием занимаются с молодыми учителями, способствуя их профессиональному развитию и творческому росту.