16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура добилась запрета на посещение подростками концерта Little big Kira Lao споет в "Парадной" о борьбе с депрессией В "Дорогая, я перезвоню..," выступит резидент Stand-Up Club #1 Вася Медведев Где в Самаре провести Хэллоуин "Эклерная" на Садовой устроит мастер-класс для детей под Хэллоуин

Светская хроника

Прокуратура добилась запрета на посещение подростками концерта Little big

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила соблюдение требований законодательства о защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, при проведении концерта группы Little big. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре района.

Как пояснили в надзорном ведомстве, во время проверки они узнали, что большинство композиций группы содержат ненормативную лексику.

При этом на концерт было определено возрастное ограничение 16+.

В связи с этим прокуратура Автозаводского района объявила организатору концерта предостережение о недопустимости посещения его несовершеннолетними. Сейчас на афишах организатор установил возрастное ограничение (18+).

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре прошел показ исламской моды

В Самаре прошел показ исламской моды

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

Шеф-повар Александр Белькович в Самаре

Винный фестиваль в Самаре

Винный фестиваль в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3