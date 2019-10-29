Прокуратура добилась запрета на посещение подростками концерта Little big

Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила соблюдение требований законодательства о защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, при проведении концерта группы Little big. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре района.

Как пояснили в надзорном ведомстве, во время проверки они узнали, что большинство композиций группы содержат ненормативную лексику.

При этом на концерт было определено возрастное ограничение 16+.

В связи с этим прокуратура Автозаводского района объявила организатору концерта предостережение о недопустимости посещения его несовершеннолетними. Сейчас на афишах организатор установил возрастное ограничение (18+).