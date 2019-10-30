В "Художественном" покажут новый фильм Кена Лоуча

В четверг, 31 октября, в 19.00 киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет новый фильм британского кинорежиссера, классика европейского остросоциального кино, двукратного обладателя "Золотой пальмовой ветви" Кена Лоуча "Извините, мы вас не застали" (16+).

Новая картина Лоуча "Извините, мы вас не застали" посвящена последствиям кризиса 2008 года, когда многие потеряли работу и вынуждены были соглашаться на самые тяжелые условия. "Извините, мы вас не застали" — это фраза на бланке доставки посылок, которые герой нового фильма Лоуча — Рики оставляет людям. Семья Тернеров после кризиса еле сводит концы с концами. Эбби работает сиделкой, а Рикки на последние деньги приобретает фургон — теперь он доставляет посылки в службе доставки. Но для того, чтобы окупить франшизу, Рикки приходится работать по 14 часов в сутки, а в оставшееся время воспитывать детей.

На Каннском кинофестивале 2019 года фильм "Извините, мы вас не застали" был номинирован на Золотую пальмовую ветвь.