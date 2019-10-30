16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В "Художественном" покажут новый фильм Кена Лоуча В Самаре с 6 по 9 ноября пройдет фестиваль "Новое британское кино" В Самаре проходит фестиваль мексиканского кино Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров дебютировал в кино Киноклуб "Треугольник" откроет сезон сборником короткометражек "Иваны, помнящие родство"

Кино Культура

В "Художественном" покажут новый фильм Кена Лоуча

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 31 октября, в 19.00 киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" покажет новый фильм британского кинорежиссера, классика европейского остросоциального кино, двукратного обладателя "Золотой пальмовой ветви" Кена Лоуча "Извините, мы вас не застали" (16+).

Новая картина Лоуча "Извините, мы вас не застали" посвящена последствиям кризиса 2008 года, когда многие потеряли работу и вынуждены были соглашаться на самые тяжелые условия. "Извините, мы вас не застали" — это фраза на бланке доставки посылок, которые герой нового фильма Лоуча — Рики оставляет людям. Семья Тернеров после кризиса еле сводит концы с концами. Эбби работает сиделкой, а Рикки на последние деньги приобретает фургон — теперь он доставляет посылки в службе доставки. Но для того, чтобы окупить франшизу, Рикки приходится работать по 14 часов в сутки, а в оставшееся время воспитывать детей.

На Каннском кинофестивале 2019 года фильм "Извините, мы вас не застали" был номинирован на Золотую пальмовую ветвь.

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3