Благотворительную помощь Сызранского НПЗ направят на образование и спорт

Среди благополучателей нефтепереработчиков — школы №2 и 21, лицей им. Героя Советского Союза П.И. Викулова и другие учреждения Сызрани. Сертификаты на финансирование социально значимых проектов в образовании и спорте заводчане вручили на этой неделе в недавно открытом музее предприятия.

Забота о детях, о подрастающем поколении россиян — одно из главных направлений социальной политики "Роснефти". Благодаря финансовой помощи СНПЗ в лицее будет оборудован мультимедийный кабинет физики, а в школе №2 — современный кабинет химии. В Сызранском филиале СамГТУ появятся лаборатории и компьютерный класс, в техническом профиле Губернского колледжа — новое учебное оборудование и спортивные тренажеры. Жители Юго-Западного района получат многофункциональную спортплощадку возле школы №3, а для ребят с особыми образовательными потребностями из детского сада №57 закупят коррекционную сенсорную комнату.

"СНПЗ всегда внимательно относился к нуждам образовательных учреждений. На средства, выделенные двумя годами ранее, было оснащено несколько кабинетов, решены вопросы безопасности в детском саду №49. В этом году помощь оказана еще одному нашему структурному подразделению — детскому саду №57. Его воспитанники, страдающие ДЦП и серьезными расстройствами речи, очень нуждаются в поддержке. Вместе мы сможем бороться с их недугами", — уверена директор школы №21 Ольга Исаева.

Стоит отметить, что благотворительная деятельность АО "СНПЗ" — неотъемлемая часть стратегии НК "Роснефть". Ежегодно на улучшение качества жизни горожан предприятием выделяются значительные средства. Но самые серьезные инвестиции нефтяники вкладывают в соцсферу в рамках соглашения Компании с правительством Самарской области. С 2011 года сумма подобных благотворительных инвестиций в масштабные городские проекты практически достигла миллиарда рублей. В настоящее время завершается капитальный ремонт поликлиники и реанимационного отделения ЦГБ.