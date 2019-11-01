Стартует ноябрьская программа Валерия Бондаренко "Страх высоты"

Программа киноведа Валерия Бондаренко "Страх высоты" в ноябре состоит из двух показов новых российских картин.

1 ноября в 19:00 в рубрике "Люблю" Бондаренко проведет кинолекторий по фильму Нигины Сайфуллаевой "Верность" (Россия, 2019, драма, 18+). Фильм получил Специальный диплом жюри Кинотавра в 2019 году.

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Нигина Сайфуллаева родилась в Душанбе. Высшее образование получала в Москве, в 2005 г. окончила факультет истории искусств РГГУ. В 2010 г. окончила Высшие курсы сценаристов и режиссеров, также получила диплом Института проблем современного искусства.

В 2017 г. Нигина выступила одним из сценаристов фильма "Про любовь. Только для взрослых", сняв одну из новелл; в том же году написала сценарий для драматического сериала "Детки" для ТВ-3. В 2018 г. работала над новым фильмом, психологической драмой "Звезд неверный свет". Первоначально фильм должен был называться "Ревность", но за два года рабочее название перестало соответствовать содержанию. Фильм под названием "Верность" был показан на фестивале "Кинотавр" в 2019 г. и получил диплом от жюри с формулировкой "за безграничную веру актеров в режиссера".

Лена - талантливый акушер-гинеколог, ее муж Сережа - артист провинциального драмтеатра. Близость и нежность у них есть, секса - нет. Лена подозревает, что Сережа завел роман на стороне, но она мучается молча и не выдает свою ревность. Вместо того чтобы выяснить отношения с мужем, Лена сама начинает изменять ему со случайными мужчинами. Она, конечно, не думает, что параллельная жизнь окажется не менее подлинной, чем основная.

В главных ролях: Александр Паль, Евгения Громова, Алексей Агранович, Марина Васильева, Павел Ворожцов.

29 ноября в 19:00 в рубрике "Не люблю" Валерий Бондаренко представит новую драму Александра Лунгина "Большая поэзия" (Россия, 2019, 18+). Фильм - победитель Кинотавра (2019) в двух номинациях: за режиссуру (Александр Лунгин) и за лучшую мужскую роль (Александр Кузнецов).

Российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Лунгин - сын режиссера Павла Лунгина и кинокритика Татьяны Йенсен. В 1995 г. он окончил исторический факультет МГУ.

Фильм "Большая поэзия" стал первым из снятых сценаристом Александром Лунгиным в качестве единственного режиссера (до того снял фильм "Явление природы", 2010, совместно с Сергеем Осипьяном).

"Это фильм не совсем о войне, - отмечает Александр Лунгин в интервью информационному порталу "Профи Синема". - Если говорить честно, о боевых действиях под Луганском я знаю недостаточно, чтобы углубляться в эту тему. Как я уже сказал, герои могли служить где угодно. Мне было важно просто соотнести их истории с событиями, которые сделали их такими, какие они есть…"

Два друга живут в небольшом городе и работают инкассаторами. Они охраняют чужие деньги, ходят на поэтические вечера и на петушиные бои, мечтают и пытаются воплощать мечты. Попытки найти лирическое настроение в окружающем мире приводят героев к выводу, что единственное подлинно поэтическое действие - это ограбление.

В главных ролях: Александр Кузнецов, Алексей Филимонов, Федор Лавров, Евгений Сытый, Елена Махова, Александр Топурия.

Авторский проект Валерия Бондаренко "Страх высоты" представляет классическое кино со вступительным словом кинокритика, киноведа, филолога, журналиста, писателя и автора оригинальных тренингов, обладателя премий в области литературы и публичной деятельности.