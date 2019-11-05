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Кино Культура

В "КиноВертикали" представят документальный фильм о Гогене

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках спецпроекта "АртЛекторий в кино" 7 ноября в Киновертикали представят новый документальный фильм "Гоген" (12+). Фильм снимали во Франции, Великобритании, на Таити и Маркизских островах.

О творчестве Гогена рассуждают его потомки, а также искусствоведы и художники. Но самое важное - фильм предоставляет зрителям возможность увидеть недавно открывшуюся в Лондоне выставку "Портреты Гогена". Это будет эксклюзивная экскурсия по Национальной галерее. Экспозиция выставки - более 50 портретов кисти Гогена, собранных по всему миру. Кураторы отмечают новаторство Гогена в данном жанре - сложное композиционное размещение объектов и пристальное внимание к деталям.

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