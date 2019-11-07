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Экономика и бизнес

Самарская область укрепляет экономические связи с белорусским бизнесом

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 ноября в зале переговоров Агентства по привлечению инвестиций Самарской области состоялась встреча представителей региональной власти с членами делегации отделения Посольства Республики Беларусь во главе с советником, руководителем отделения в Уфе Петром Балтруковичем.

Фото: министерство экономразвития СО

Глава региона Дмитрий Азаров в феврале 2019 года подписал распоряжение об образовании рабочей группы по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Самарской областью и Республикой Беларусь.

Во время встречи с белорусской делегацией обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере промышленного, агропромышленного и транспортного комплекса.

Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Беларусь за I полугодие 2019 года составил 217,7 млн долларов США, в том числе экспорт — 159,3 млн долларов США, импорт — 58,5 млн долларов США. Самарская область поставляет в Беларусь нефть и нефтепродукты, средства наземного транспорта, каучук, резину, органические химические соединения, пластмассы и изделия из них, продукты неорганической химии, медь, алюминий, чёрные металлы и изделия из них, промышленное оборудование, электрические машины и оборудование.

Из Республики Беларусь ввозятся каучук и резиновые изделия, средства наземного транспорта, черные металлы, промышленное оборудование, молочная продукция, алюминий, пластмассы, электрические машины и оборудование. Благодаря тесному сотрудничеству и реализации нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" только за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот региона и белорусского бизнеса вырос на 36% относительно аналогичного периода предыдущего года.

Петр Балтрукович отметил, что сотрудничество наших стран на территории Самарской губернии ярко демонстрирует умение вести конструктивный диалог, который приводит к взаимовыгодному сотрудничеству. "Я уверен, что в ближайшем будущем нас ожидает значительное расширение взаимодействия и реализация совместных новых проектов", — резюмировал глава Посольства.

7 ноября белорусская делегация планирует ознакомиться с культурно-историческими достопримечательностями Самарского края. В планах гостей посетить Парад Памяти на площади Куйбышева, спуститься в бункер Сталина, погулять по самарской набережной и посетить Самарский академический театр оперы и балета.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов:

— Расширению двустороннего взаимодействия во многом способствуют географическая близость, удобные транспортные пути и значительный интерес к реализации совместных проектов как со стороны органов власти, так и бизнес-кругов. В белорусских компаниях мы видим надежных и ответственных партнеров по бизнесу. Это свидетельствует о наличии серьезного потенциала для дальнейшего сотрудничества, в том числе в инвестиционной сфере.

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