НК НПЗ развивает социальную сферу Новокуйбышевска, делая инвестиции в будущее

Социально ответственный бизнес давно и успешно сотрудничает с муниципалитетами Самарской области, помогая развитию учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры. Доброй традицией стало вручение их представителям сертификатов на получение материальной помощи и на Новокуйбышевском НПЗ.

В этом году нефтепереработчики помогли улучшить материально-техническую базу Новокуйбышевской центральной городской больнице, Национальному парку "Самарская Лука", стадиону "Нефтяник", новокуйбышевской школе №11.

Центральная больница города получает такую помощь не первый раз. В 2017 году нефтяники выделили средства на ремонт томографа 800 тыс. рублей. Надо ли говорить, как важна исправность этого оборудования для диагностики заболеваний и мониторинга хода лечения больных. На этот раз сертификат покроет расходы на приобретение аппарата искусственной почки и видеогастроскопа. Для людей с заболеванием почек, которые в обязательном порядке должны проходить процедуру диализа, это вопрос жизни. Искусственная почка помогает значительно увеличить ее продолжительность больным с тяжелой патологией.

"Огромное спасибо за помощь. Мы сотрудничаем не первый год, и благодаря вашей помощи получили возможность усилить нашу матчасть, — сказала получая сертификат главный врач ГБУЗ СО "НЦГБ" Светлана Шешунова. — Для социально незащищенной группы населения, куда входят, в том числе инвалиды первой группы, много лет страдающие патологиями почек, это настоящее спасение. Когда мы приобретем аппарат и будем проводить процедуры, продолжительность и качество их жизни обязательно возрастут".

Главврач отметила важность использования в диагностике и видеогастроскопа. Медицинская наука идет вперед и предлагает новые методы обследования, которые дают более полную картину состояния пациентов. Не самая приятная процедура для обследования желудочно-кишечного тракта с помощью современного видегастроскопа с высоким разрешением изображения позволит разглядеть малейшие изменения состояние слизистых, выделить биопсию и при малейшем подозрении передать результат обследования коллегам-онкологам.

Национальный парк "Самарская лука" намерен реализовать на полученные средства природоохранный проект. Руководство стадиона "Нефтяник" проведет ремонтные работы. А новокуйбышевская школа № 11 направит средства на укрепление материально-технической базы детского сада "Колокольчик".

Новокуйбшевские нефтепереработчики выделяют значительные средства на улучшение социальной сферы города ежегодно, с момента подписания соглашения между ПАО "НК "Роснефть" и правительством Самарской области.

В разные годы благополучателями становились социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Наш дом", территориальный центр социальной помощи семье и детям, детская художественная школа, центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья "Светлячок", ТЮЗ "Время тайн" и другие. В прошлом году помощь была направлена в школы, колледжи, образовательные центры, молодежные организации.

Под особым "присмотром" нефтепереработчиков находятся образовательные учреждения, которые специализируются на подготовке будущих специалистов компании, начиная со школы №7, где открыт "Роснефть-класс", Новокуйбышевского нефтехимического техникума и заканчивая филиалом СамГТУ, выпускающим дипломированных специалистов.

На благотворительные средства НК НПЗ при поддержке НК "Роснефть" в Новокуйбышевске был построен грандиозный ледовый дворец "Роснефть" — Арена, была реконструирована площадь имени Г.И. Гореченкова, установлены памятники бывшим директорам нефтеперерабатывающего завода Гавриилу Гореченкову и Павлу Узункояну.

Дочерние общества НК "Роснефть" реализуют и более крупные благотворительные проекты. В прошлом году администрация Новокуйбышевска получила средства на реконструкцию здания по адресу: ул. Миронова, 11, под школу и реконструкцию детского сада "Буратино". В нынешнем году средства направлены на пролонгацию работ по реконструкции и строительство дороги от ул. Киевской до ул. Свердлова.

Коллектив НК НПЗ в основном составляют жители Новокуйбышевска. Забота о развитии территории присутствия предприятия — характерная черта нефтяной компании "Роснефть". В Новокуйбышевске интересы города и предприятия совпадают и могут расцениваться как инвестиции в будущее.