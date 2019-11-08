В "Треугольнике" покажут новый фильм Ксавье Долана "Матиас и Максим"

В киноклубе "Треугольник" в КРЦ "Художественный" 14 ноября, в 19:00, представят новый фильм канадского режиссера Ксавье Долана "Матиас и Максим" (18+).

После не слишком удачного англоязычного дебюта "Смерть и жизнь Джона Д. Донована" с Натали Портман и Китом Харингтоном режиссер Ксавье Долан вернулся к французскому языку и к канадским актерам. Как всегда в своих фильмах, он выступил в качестве режиссера, сценариста, продюсера, монтажера, и даже взял на себя одну из главных ролей. Вместе с ним в фильме снялась и Энн Дорваль, известная по роли в одном из самых удачных фильмов Долана "Мамочка".

В "Матиасе и Максиме" два студента участвуют в съемках короткометражки, где по сценарию они должны поцеловаться, и, конечно, этот поцелуй переворачивает всю их жизнь. Критики отнеслись к новому фильму Ксавье Долана весьма спокойно, видимо, все уже привыкли к его стилю и манере и очень ждут от вундеркинда, получившего свою первую "Золотую ветвь" в Каннах в 19 лет, чего-то нового и острого.

Но пока Ксавье Долан просто делает то, то у него хорошо получается — душные социальные драмы про сложные взаимоотношения с близкими и про принятие своей сексуальности.