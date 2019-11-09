16% самарских работодателей не готовы нанимать в штат начинающих специалистов

Специалистов без опыта работы нанимают 84% самарских компаний. В городе начинающих кандидатов чаще всего приглашают для развития кадров внутри компании с последующей их ротацией, выяснил аналитический центр Авито Работы в ходе исследования рынка труда России в сфере массовых профессий.

Преобладающее большинство работодателей Самары (84%) сообщили, что нанимают сотрудников без опыта работы на линейные позиции. В целом по России 81% отечественных компаний также рассматривает резюме кандидатов без опыта работы.

Наиболее часто людей без опыта работы нанимают в сфере общественного питания (97% работодателей). На втором месте по частоте утвердительных ответов — интернет-торговля (96%), на третьем — сфера образования и науки (89% респондентов).

В целом по стране наем новичков оказался наиболее распространен среди представителей крупного и среднего бизнеса. Каждый третий работодатель в сегменте малого бизнеса (29%), наоборот, не рассматривает резюме кандидатов без опыта работы.

В первую очередь при подборе соискателей без опыта работы работодатели Самары оценивают социальные и личностные качества кандидатов, это отметили 56% опрошенных. Второе место по значимости разделили критерии "возраст соискателей" и "качество выполнения тестового задания" (по 44%). Далее — уровень образования новичков (42%). Конкретное учебное заведение, в котором учится/учился соискатель, интересует работодателей в самую последнюю очередь. Этот критерий отметили всего 5% респондентов.

Среди отечественных компаний наличие профессиональных интересов у начинающих соискателей чаще всего отмечает малый бизнес (50%). Средний бизнес — уровень образования кандидатов (46%). А для крупного бизнеса наряду с профессиональными интересами имеет значение возраст новичков — каждый критерий набрал по 43%.

Личные и социальные качества также высоко ценят работодатели всех 12 крупнейших городов страны и во всех рассматриваемых сферах, сильнее всего — работодателями оптовой торговли (81%). Исключением является сфера транспорта, где приоритетом являются профессиональные интересы кандидатов без опыта.

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В Самаре большинство компаний приглашают специалистов без опыта для развития кадров внутри компании с последующей их ротацией (59%). 49% местных работодателей нанимают новичков на позиции, не требующие опыта. Еще 27% компаний отметили, что набирают начинающих специалистов для снижения сезонной нагрузки штатного персонала. А вот экономия фонда оплаты труда — наименее распространенная причина для найма (10% респондентов).

В целом по России 61% работодателей нанимают начинающих специалистов для выполнения работы, не требующей соответствующих навыков. Данная причина является основной для работодателей 9 крупнейших российских городов. Исключением стали три города — Москва, Самара и Воронеж, — где специалистов без опыта приглашают для развития кадров внутри компании и обеспечения ротации персонала.

В сфере строительства и финансов чаще всего нанимают начинающих специалистов для выполнения работы, не требующей профессионального опыта — 68% и 50% соответственно (см. Приложение 3).

В опросе принимали участие специалисты со всей России, которые отвечают за подбор линейного персонала по массовым профессиям1, всего более 500 представителей компаний-работодателей.