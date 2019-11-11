Вакцинация от гриппа поможет прожить зиму без лекарств

Экономические потери от болезней, вызванных вирусом, поражающим верхние дыхательные пути, в 2018 году в России составил более полумиллиарда рублей.

фото предоставлено ООО "Медгард"

Вспышка самого коварного гриппа типа А в Поволжье обычно приходится на середину декабря. А снижение заболеваемости отмечается лишь к концу марта. Медики говорят, что вакцинацию от гриппа можно и нужно проводить вплоть до первой декады декабря. И даже позже. И на вопрос привиться или уже поздно, — ответ у них однозначный — привиться.

"Ежегодно Всемирная организация здравоохранения прогнозирует вспышку того или иного гриппа. В этом году сделан прогноз на два новых вируса гриппа типа А и два — типа В, один из которых — подобный, — сообщили нам в ЛДК "Медгард". — В соответствии с этими прогнозами и определяется состав вакцин фармпроизводителями. Традиционно считается, что самую надежную защиту от гриппа обеспечивают четырехвалентные вакцины".

Средние показатели вакцинации в России составляют 40% при рекомендованных ВОЗ 75%. Поэтому клиники города идут на то, чтобы сделать прививку большему числу жителей, проводя вакцинацию качественными зарубежными вакцинами по специальной цене.

Клиника "Медгард" одна из немногих, куда была доставлена европейская инактивированная четырехвалентная вакцина "Инфлювак". При этом была установлена специальная цена на прививку для детей и взрослых — 984 рубля, включая осмотр педиатра или терапевта. Чтобы провести эту зиму здорово, лучше привиться от гриппа вовремя, считают специалисты.