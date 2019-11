В Самаре выступят лауреаты "Грэмми" трио горлового пения "Aлаш"

В Самарской филармонии (ул.Фрунзе, 141) 25 ноября, в 19:00, выступят лауреаты премии "Грэмми" трио горлового пения "Aлаш".

Трио "Алаш" — посланники Тувы и легендарного искусства "хоомей". В 2008 г. "Алаш" приняли участие в записи альбома Jingle Of The Way группы Bela Fleck and the Flecktones, который годом позже получил премию "Грэмми" в номинации "Лучший инструментальный альбом".

Мастера горлового пения заново открывают слушателям тувинские мелодии. Три хоомейжи бережно сохраняют традиционную аранжировку и стиль в сочетании с современной энергетикой и яркой подачей.

Особой популярностью трио пользуется в США, где в 2008 г. состоялся концертный дебют коллектива в рамках фестиваля Great Lakes Folk Festival. Коллектив прославился совместными проектами с Sun Ra Arkestra, а также выпустил четыре сольных альбома.

Первый российский тур "Алаш" состоялся в январе–феврале 2018 года.

Исполнители: Бады-Доржу Ондар (вокал, игил, гитара), народный хоомейжи Тувы 2007 г.; Аян-оол Сам (вокал, дошпулуур, игил, гитара), народный хоомейжи Тувы 2015 г.; Аян Ширижик (вокал, кенгирге, шынгыраш, шоор, мургу, хомус).