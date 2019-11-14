"АКОМ" реализует дуальную программу обучения молодежи

На аккумуляторном заводе "АКОМ" с 22 октября по 28 ноября проходят специальный образовательный курс студенты Жигулевского государственного колледжа (ЖГК).

Сотрудники предприятия читают молодежи лекции, проводят экскурсии по производственным участкам с подробным разъяснением технологических процессов, затем студенты выполняют практические задания. Таким образом "АКОМ" и колледж реализуют программу дуального обучения.

Основной его идеей является достижение студентами той профессиональной подготовки, которая максимально соответствует требованиям современного рынка труда. Высокое качество специального образования создается посредством объединения усилий и ресурсов образовательных организаций и работодателей, традиционного теоретического обучения и практики с частичной занятостью на производстве. В данном направлении ЖГК и "АКОМ" сотрудничают с 2017 года. Цель: совместная подготовка квалифицированных специалистов по специальностям "технология машиностроения" и "электрохимическое производство" (это направление было открыто в колледже именно по инициативе "АКОМ"), комплексное освоение студентами профессиональных компетенций. Одним из обязательств предприятия является содействие трудоустройству выпускников колледжа. Этой осенью обучение на аккумуляторном производстве пройдут 36 студентов ЖГК.

Группа компаний "АКОМ" — отличное место для начала карьеры, возможность получить бесценный опыт, работая вместе с лучшими специалистами отрасли химических источников тока. Компания находится в постоянном динамичном развитии, и у ее сотрудников есть реальные перспективы профессионального и карьерного роста.