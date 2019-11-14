В школе №7 прошел семинар для родителей по формированию безопасной киберсреды

Благотворительный фонд "Кошелев" вместе с самарской школой №7 провели второе занятие в рамках семинара "Формирование безопасной киберсреды для детей в школе и дома".

В актовом зале одного из лучших образовательных учреждений региона собрались родители, которых беспокоит тема цифровой компетентности. Школа №7 не только обладает лучшим оснащением и преподавательским составом, но и заинтересована в работе с родителями по актуальным проблемам детей и подростков. Тема создания безопасной киберсреды относится к одной из самых важных на сегодняшний день. Современные дети проводят в интернет-среде все свободное время, и только родители могут помочь им правильно в ней ориентироваться и научиться выходить из проблемных ситуаций, выстраивать свое поведение в Сети и не допускать утечки персональных данных.

Участников семинара ознакомили с вопросами возрастной и социальной психологии. Курс содержит в себе практические навыки, которые позволят родителям помочь своему ребенку успешно ориентироваться в современном цифровом мире. Особенно заинтересовали родителей методы разрешения конфликтов в семье и регулирования времени нахождения ребенка в Сети, на которые они получили подробные ответы.