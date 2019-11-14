В "Художественном" пройдет фестиваль итальянского кино о еде

С 20 по 23 ноября в кинотеатре "Художественный" пройдет фестиваль итальянского кино "Неделя итальянской кухни". Открытие фестиваля состоится 20 ноября в 18:30 с участием почетного гостя - представителя итальянского консульства Джангуидо Бреддо.

В программе фестиваля - четыре картины, в которых еда и вино - главные темы.

Программа фестиваля:

20 ноября, 18:30 - показ фильма реж. Антонио Падован "Венецианский детектив" (2017, комедия, детектив, 1.41, 12+). Действие фильма разворачивается в регионе Венето, где ЮНЕСКО провозгласила холмы, на которых взращивается лоза для игристого вина под названием просекко, всемирным наследием. Здесь детектив Стукки расследует серию убийств. И чем дальше он продвигается в деле, тем серьезнее начинает подозревать, что все в городе скрывают какую-то тайну.

21 ноября, 18:30 - показ фильма реж. Даниэле Лукетти "Я - миллиардер" (2018, комедия, 1.42, 16+). Циничный миллиардер Темпеста по решению суда вынужден провести год на общественных работах в приюте для бездомных. Он находится под подпиской о невыезде, но ему необходимо попасть на важную деловую встречу за границу. Темпеста решает хитрым способом провернуть свое дело.

22 ноября, 18:30 - показ фильма реж. Игора Биддау "Белое вино из Баббудойу" (2016, комедия, 1.30, 16+). Трое наследников имения и вноградников Баббудойу на Сардинии узнают, что им необходимо выплатить за земли 300 тыс. евро, чтобы не потерять все, что имеют. Надежды раздобыть такую сумму мало, как бы они ни пытались, но им способно помочь только одно - вино.

23 ноября, 18:30 - показ фильма реж. Луки Миньеро "Добро пожаловать на Юг-2, или соседям вход воспрещен" (2016, комедия, 1.34, 12+). В комедии "Добро пожаловать на Юг- 2, или Соседям вход воспрещен" хлеб становится элементом конфронтации и столкновений между различными культурами и традициями. Создатель картины Лука Миньеро опирается на новостную хронику для воссоздания острова на юге, куда молодые люди эмигрируют и где ни у кого больше не рождаются дети.

Все фильмы будут показываться на оригинальном языке с субтитрами. Стоимость билета на сеанс - 150 рублей.