Самарский политех проводит международный форум "Города будущего"

С 19 по 20 ноября в опорном университете пройдет первый международный форум архитектурно-строительных инноваций "Города будущего".

Организатором встречи выступает академия строительства и архитектуры Политеха. Участники обсудят проблемы региональной идентичности, стратегии развития городской среды, практики сохранения наследия и регенерации исторической среды городов и другие перспективные направления архитектуры и строительства будущего.

Центральным событием форума станет международная научная конференция International Conference on Civil, Architectural and Environmental Sciences and Technologies (CAEST). В программе запланированы:

пленарные заседания — выступления ведущих ученых, представителей общественных организаций, государственных деятелей из России и стран зарубежья; тематические сессии — выступления участников из России и стран зарубежья; круглые столы с участием архитекторов, проектировщиков, строителей, инвесторов; открытые лекции, мастер-классы.

Интересным событием станет также выставка работ участников по направлениям "Архитектура и искусство", "Творчество студентов архитектурных вузов", "Архитектура в современной фотографии", "Построй свой город" и "BIM-технологии в строительстве и архитектуре".

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов, индексируемом в международной базе SCOPUS.

К участию приглашаются преподаватели, молодые ученые, аспиранты, студенты российских и зарубежных профильных вузов, архитекторы, проектировщики, строители, инвесторы и представители власти.

Открытие форума состоится 19 ноября в 09.45 в академии строительства и архитектуры Самарского политеха (ул. Молодогвардейская, 194), аудитория 400.