В Самаре пройдет фестиваль французских VR-фильмов

23 и 24 ноября в Самаре в Музее модерна пройдут показы французских фильмов виртуальной реальности.

Цифровые технологии, в частности, иммерсивная реальность - одна из новых сфер креативной культуры, которой Французский институт в России уделяет особое внимание. 25 октября передвижной фестиваль "Culture VR: FR", предлагающий программу фильмов виртуальной реальности французского производства, стартовал в Москве. Он проходит в пяти российских городах.

В Самаре показы пройдут 23 и 24 ноября в Музее модерна. Получасовые сеансы будут организованы с 10 до 18 часов. Для участия необходима предварительная регистрация по тел. (846) 333-24-98 и 270-85-13. Билет стоит 100 рублей.

23 ноября в 17:00 в Музее модерна пройдет встреча с режиссерами одного из фильмов - "Обреченные играть" - Андресом Ярахом и Гордоном. Вход на встречу свободный.

"Существует большое количество жанров и форматов фильмов виртуальной реальности, поэтому мы решили познакомить российских зрителей прежде всего с наиболее традиционными, неинтерактивными проектами в формате 360 градусов, - поясняет Георгий Молодцов, куратор фестиваля Culture VR: FR. - Мы надеемся, что зрители в городах проведения фестиваля оценят качество работ и будут заинтересованы в углублении своих знаний о возможностях виртуальной реальности".

Программный директор/куратор фестиваля Георгий Молодцов - режиссер, продюсер, организатор фестивалей и обучающих программ по созданию киноконтента в виртуальной реальности. Креативный продюсер VR-проектов, куратор инициативы по продвижению российских VR-фильмов Russian VR Seasons. Технологический партнер фестиваля - Samsung.

Показы в Самаре пройдут в рамках Международного фестиваля "Французская осень" Альянс Франсез Самара.

ПРОГРАММА

В программе фестиваля - восемь фильмов, дублированных на русский язык.

Минус 22.7 // -22.7°C

Режиссер Ян Кунен, Molécule и Амори Ла Бурт, документальный, 10 мин

Участник фестивалей SXSW 2019, Festival du nouveau cinéma - FNC, Newimages Festival, Cannes XR

-22.7°C - это VR-экспириенс о путешествии музыкального продюсера Molécule в Гренландию для записи звуков Арктики для своих музыкальных композиций. VR-фильм отправляет вас на Крайний Север. Слушая звуки завораживающей полярной природы, вы исследуете и свой внутренний мир, достигнув состояния гармонии.

Сержант Джеймс // Sergent james

Режиссер Александер Перез, игровой, 7 мин

Участник фестивалей Tribeca Film Festival, FNC eXPLore, Melbourne International Film Festival, COLCOA French Film Festival, Haifa International Film Festival, Locarno Festival

Лео ложится спать, но боится спать в темноте. Лео: "Можешь оставить свет, пожалуйста?" - Мама: "Почему, дорогой?" - Лео: "Я думаю, кто-то живет под моей кроватью".

Песочные часы // The Hourglass

Режиссер Матье Льенар, игровой, 7 мин

Участник фестивалей Festival Courant 3D, InterFilm Festival, 360° Film Festival

Винсент и Кэти просто ради интереса крадут портфель у бизнесмена. Но внутри находится совсем не то, что они ожидали увидеть: песочные часы!

Я видел Будущее // I saw the futur

Режиссер Франсуа Ватье, анимация, 5 мин

Участник фестивалей Venice VR, Sitges Film Festival, COLCOA French Film Festival, Sao Paulo International Film Festival, Doc Stories, SFFILM

Путешествие в 3D-пространстве воссоздает футуристические предсказания писателя-визионера Артура С. Кларка. Элементы изображения Артура С.Кларка, взятые из архивных съемок BBC в 1960-х, формируются в мириады пикселей, создавая меняющееся и иммерсивное пространство, поглощающее и трансформирующее мысли известного автора "2001: Космическая Одиссея". Голос Артура С.Кларка из времен золотого века лампового вещательного телевидения рассказывает нам о неотвратимом приходе цифровой революции за десятилетия до того, как она действительно наступила.

Кинескоп // Kinoscope

Режиссеры Клеман Леотар и Филипп Колен, анимация, 9 мин

Участник фестивалей Paris Virtual Film Festival, Short Shorts Film Festival

VR-путешествие в мир кино. Кинескоп - VR фильм, погружающий зрителя в яркую вселенную, по которой можно изучить историю кинематографа. Помогает в этом голос легенды Голливуда Дина Тавулариса, художника-постановщика, чьи работы появились во многих хитах, таких как "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня", "Бонни и Клайд" и других.

Обреченные играть // Condamnés à jouer

Режиссер Гордон и Андрес Ярах, анимация, 5 мин

Участник фестивалей Busan International. Film Festival, 360° Film Festival

"Обреченные играть" - это игровой фильм в формате 360 градусов, отправляющий нас в мир картины Питера Брейгеля-старшего "Детские игры", главными героями которого становятся дети, созданные Брейгелем. Анна, Герта, Виктор и Жан - из 200 детей, нарисованных художником и приговоренных играть в одну и ту же игру более 450 лет, до тех пор пока одним вечером неизвестная сила внезапно их не атаковала.

Остров мертвых // L"île des morts

Режиссер Бенжамен Нюэль совместно с Клеманс Мадлен-Пердрийя, анимация, 8 мин

Участник фестивалей Venice VR, FNC eXPLore, Busan International Film Festival, Hyper Festival Brazil, Festival du Film Français au Maroc, Mostra internationale de Cinéma de São Paulo, Geneva International Film Festival, Entrevues Belfort

Остров мертвых - путешествие из обычной квартиры в финальный пункт назначения, ведомое Хароном, перевозчиком подземного мира. VR-работа основана на одноименной картине, созданной в 1883 году швейцарским художником-символистом Арнольдом Беклином. Знаменитое произведение также вдохновило Сергея Рахманинова, создавшего симфоническую поэму, ставшую музыкальной основой виртуального путешествия.

Линия жизни // Lifeline

Режиссер Виктор Мишло, игровой, 6 мин

"Линия жизни" рассказывает историю того момента, когда вы влюбляетесь. Нет прошлого, настоящего, будущего, но только одна уникальная сфера вне времени и пространства, внутри которой смешиваются чувства, воспоминания и желания.

Подробная программа фестиваля на сайте: www.institutfrancais.ru/ru