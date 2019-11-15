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Прогноз: к 2022 г. средняя зарплата в Самарской области вырастет на 20%

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области прогнозирует рост доходов населения на среднесрочную перспективу. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщил руководитель ведомства Дмитрий Богданов на заседании комитета по бюджету и финансам губернской думы.

Фото: pixabay.com

"Мы прогнозируем, что средняя заработная плата по региону к 2022 г. достигнет 43 тыс. руб., увеличившись на 19,7% относительно 2019 года. Стабильному росту оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать гарантированное сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы к средней зарплате по региону. Для других категорий бюджетной сферы планируется проведение ежегодной индексации заработных плат на уровне инфляции", - сообщил Дмитрий Богданов.

При этом он напомнил, что продолжается работа по поддержке социально незащищенных слоев населения. Всего в 2019 г., по его словам, были проиндексированы 11 видов выплат.

"В результате действия всех факторов в 2022 г. среднедушевые доходы граждан достигнут 35 тыс. руб., увеличившись на 19,1% относительно 2019 года. При этом прирост реально располагаемых доходов граждан может составить, по оценкам, более 6%", - подытожил Дмитрий Богданов.

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