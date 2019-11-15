Сотрудники аппарата управления АО "Транснефть - Приволга" и филиала ООО "Транснефть Финанс" в г. Самара организовали волонтерскую акцию для детей "Подари книгу".

В течение нескольких недель было приобретено более 600 книг и учебных пособий для воспитанников Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья городского округа Чапаевск Самарской области.

В праздничной обстановке волонтеры предприятия вручили детям художественную и научно-публицистическую литературу, комплекты учебных пособий, а также наборы для творчества и рукоделия.

Воспитанники детского учреждения подготовили для гостей концерт и подарили картину, посвященную компании "Транснефть" и ее сотрудникам.

В настоящее время в учреждении проживают 207 детей в возрасте от 4 до 17 лет, в том числе 142 школьника. Это дети — сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, практически все они имеют ограниченные возможности по здоровью. В учреждении дети получают необходимый уход, заботу и реабилитацию.

В рамках волонтерской деятельности сотрудники АО "Транснефть - Приволга" регулярно навещают воспитанников социального учреждения, в том числе накануне новогодних праздников, Дня защиты детей и в преддверии Дня знаний.