Психолог в "Кошелев-проекте": "В этот район я влюбилась сразу"

Юлия Сухомлинова переехала в "Кошелев-проект" вместе со своей семьей и сразу же нашла здесь работу. Она устроилась педагогом-психологом в школу №7 района "Крутые Ключи" и привела учиться сюда свою дочь:

"В этот район я влюбилась сразу также сильно, как и в школу. Когда впервые перешагнула порог, увидела диваны апельсинового цвета, четыре спортзала, бассейн, коррекционные классы и поняла, что это мое: я хочу приходить сюда каждый день!"

В новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К" Юлия рассказала, зачем переехала в "Кошелев-проект", почему стала проводить сеансы психологии в школе и кто приходит к ней на встречи.