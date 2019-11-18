Минэнерго России подтвердило готовность группы компаний "Россети" к отопительному сезону

Соответствующий приказ подписан в Министерстве энергетики Российской Федерации и опубликован на сайте организации. Оценка Министерства энергетики подтвердила соблюдение "Россетями" всех требований, установленных правилами подготовки к ОЗП, утвержденными соответствующим приказом ведомства.

"В этом году природа уже испытывала нас на прочность - в целом ряде субъектов Центрального, Северо-Западного, Уральского федеральных округов в октябре наблюдались сложные метеоусловия, в том числе аномальные для этого времени года стихийные явления. Вместе с тем благодаря постоянно проводимым на территории регионов России учениям нам удается избегать масштабных нарушений электроснабжения на электросетевых объектах. Задача на предстоящий ОЗП традиционна: пройти его с еще более высокими показателями надежности, чем прошлый", - подчеркнул генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

В рамках подготовки к зимнему максимуму нагрузок в электросетевых компаниях группы "Россети" был проделан комплекс мероприятий, направленный на повышение надежности и качества энергоснабжения. В физическом выражении по основным номенклатурам работ годовой план технического обслуживания и ремонта исполнен с превышением плана.

К работе в осенне-зимний период готовы 49270 энергетиков в составе 10036 бригад, из них мобильных - 583. Для ликвидации последствий погодных явлений и технологических нарушений может быть задействовано свыше 23000 единиц техники. В распоряжении специалистов группы "Россети" - 5743 резервных источника снабжения электрической энергией, готовые к использованию во время аварийно-восстановительных работ.