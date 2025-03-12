В Волжском и Сергиевском районах временно отключат свет 13 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

13.03.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Просторная, ул. Круто Горская, ул. Лиственная, ул. Тенистая, ул. Долинная, ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Холмистая, ул. Хвойная);

13.03.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда Березовая Грива (ул. Земляничная, ул. Альпийская, ул. Веселая, ул. Лазурная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Цветочная.).

13.03.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

13.03.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

13.03.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные Дубки

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.