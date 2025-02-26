В Ставропольском районе 27 и 28 февраля временно отключат свет

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.02.2025 года с 14-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Васильевка;

27.02.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка;

28.02.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка;

28.02.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ВИС, АЗС Лукойл, Транс газ);

28.02.2025 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Матюшкино;

28.02.2025 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Ерёмкино;

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.