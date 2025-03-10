В Ставропольском районе временно отключат свет 11 и 12 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

11.03.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Русская Борковка (ул. Октябрьская);

11.03.2025 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ЖСК "Северный", ул. 2-я Южная, ул. Весенняя, ул. Березовая, ул. Осенняя, ул. Зеленая, ул. Железнодорожная, ул. Тимофеевская, ул. Цветочная, ул. Радужная, ул. Российская, ул. Звездная, ул. Яблоневая, ул. Новоуренгойская, ул. Луговая, ул. Садовая, ул. Полевая, пер. Мирный, пер. Радужный, пер. Дворцовый, пер. Королева, пер. Северный, пер. Красный, пер. Ставропольский);

11.03.2025 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка;

12.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лопатино (ул. Полевая);

12.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.