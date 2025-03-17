В четырех районах области временно отключат свет 18 и 19 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

18.03.2025 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

п. Бузбаш

18.03.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Демидова, ул. Советская, ул. Совхозная, ул. Школьная, ул. Тракторная);

18.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Советская);

18.03.2025 с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Лучистая, ул. Молодежная, ул. Рябиновая, ул. Покровская, ул. Гагарина, ул. Северная, ул. Суворова, ул. Чкалова);

19.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Коммунарский

19.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Яровой

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.