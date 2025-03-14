В Ставропольском районе временно отключат свет 17 и 20 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.03.2025 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Выселки (ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Победы, проезд Дорожный, проезд Школьный, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Заречная, ул. Луговая, ул. Дорожная, ул. Озёрная, ул. Мира, проезд Гражданский, переулок 2-й Дорожный, ЖМ "Чистые пруды");

20.03.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, проезд Октябрьский, ул. Октябрьская, пер. Южный, ул. Школьная, пер. Строителей, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Специалистов, Администрация, ДК);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.