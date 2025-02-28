В Ставропольском районе временно отключат свет 1 и 2 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.03.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Степана Разина);

02.03.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Полевая, ул. Первомайская, ул. Кооперативная);

02.03.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Степана Разина)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.