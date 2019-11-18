Дмитрий Богданов: "Активная работа областного правительства обеспечила позитивный тренд социально-экономического развития"

15 ноября в Самарской губернской думе прошло расширенное заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. В нем приняли участие депутаты и представители областных министерств.

На заседании обсудили итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев 2019 года, а также планы развития на конец этого года и прогноз на ближайшие три года. С докладом выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, в регионе отмечается рост внебюджетных инвестиций, индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Самарской области, а также увеличились объемы строительства. "Развитие экономики положительно отражается на показателях благосостояния населения: в зоне роста — реальная заработная плата, реально располагаемые доходы населения. Мы ожидаем, что валовый региональный продукт за год увеличится на 2,1%, что соответствует нашему прогнозу. Объем ВРП в текущих ценах по итогам года превысит 1,6 трлн рублей", — добавил министр.

Наибольший вклад в экономический рост вносят обрабатывающие производства, в том числе благодаря увеличению объемов производства. Наилучшую динамику традиционно показывает автомобилестроение, нефтехимия и авиационно-космическая отрасль. Ожидается, что в ближайшие годы основной рост обрабатывающих производств обеспечит АВТОВАЗ, который приступил к реализации специального инвестиционного контракта. Он предполагает выпуск 7 новых моделей и инвестиционные вложения объемом порядка 70 млрд рублей — до 2028 года.

Планируется запуск новых производств с созданием рабочих мест на Территории опережающего социально-экономического развития и в Особой экономической зоне "Тольятти". Увеличится портфель заказов крупнейших заводов, таких как РКЦ "Прогресс", "Кузнецов", "Электрощит", "Тяжмаш". "Мы планируем рост промышленного производства к 2022 году на 9,6%, что превысит среднероссийское значение примерно на 1,6%", — подчеркнул Дмитрий Богданов.

Глава областного Минэкономразвития подробно остановился на развитии агропромышленного комплекса. "Даже с учетом неблагоприятных погодных условий, связанных с почвенной засухой в мае–июне текущего года по предварительным данным валовой сбор зерновых культур ожидается не ниже уровня прошлого года в сумме 1,8 млн тонн, что позволит в полном объеме обеспечить регион зерном", — отметил Дмитрий Богданов.

По словам Дмитрия Богданова, в этом году в регионе существенно вырос объем средств, привлеченных из федерального бюджета, который по предварительной оценке составит 16,8 млрд рублей.

Депутаты Самарской губернской думы говорили о необходимости господдержки промышленных предприятий. Дмитрий Богданов отметил, что многие меры господдержки в регионе можно распространить не только на новый бизнес, но и на существующие предприятия. Парламентарии одобрили отчет об итогах развития региона за 9 месяцев и прогноз социально-экономического развития на 2020–2022 годы.