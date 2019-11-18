16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прогноз: к 2022 г. средняя зарплата в Самарской области вырастет на 20% Власти региона планируют сэкономить на обслуживании госдолга в 2019 году около 900 млн рублей Самарские женщины-предприниматели пройдут бизнес-курсы Китайская компания хочет построить грузовой порт под Самарой Самарская область вошла в первую тридцатку регионов по уровню безработицы

Экономическая политика Экономика и бизнес

Дмитрий Богданов: "Активная работа областного правительства обеспечила позитивный тренд социально-экономического развития"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

15 ноября в Самарской губернской думе прошло расширенное заседание комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. В нем приняли участие депутаты и представители областных министерств.

Фото: министерство экономразвития СО

На заседании обсудили итоги социально-экономического развития региона за девять месяцев 2019 года, а также планы развития на конец этого года и прогноз на ближайшие три года. С докладом выступил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, в регионе отмечается рост внебюджетных инвестиций, индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в Самарской области, а также увеличились объемы строительства. "Развитие экономики положительно отражается на показателях благосостояния населения: в зоне роста — реальная заработная плата, реально располагаемые доходы населения. Мы ожидаем, что валовый региональный продукт за год увеличится на 2,1%, что соответствует нашему прогнозу. Объем ВРП в текущих ценах по итогам года превысит 1,6 трлн рублей", — добавил министр.

Наибольший вклад в экономический рост вносят обрабатывающие производства, в том числе благодаря увеличению объемов производства. Наилучшую динамику традиционно показывает автомобилестроение, нефтехимия и авиационно-космическая отрасль. Ожидается, что в ближайшие годы основной рост обрабатывающих производств обеспечит АВТОВАЗ, который приступил к реализации специального инвестиционного контракта. Он предполагает выпуск 7 новых моделей и инвестиционные вложения объемом порядка 70 млрд рублей — до 2028 года.

Планируется запуск новых производств с созданием рабочих мест на Территории опережающего социально-экономического развития и в Особой экономической зоне "Тольятти". Увеличится портфель заказов крупнейших заводов, таких как РКЦ "Прогресс", "Кузнецов", "Электрощит", "Тяжмаш". "Мы планируем рост промышленного производства к 2022 году на 9,6%, что превысит среднероссийское значение примерно на 1,6%", — подчеркнул Дмитрий Богданов.

Глава областного Минэкономразвития подробно остановился на развитии агропромышленного комплекса. "Даже с учетом неблагоприятных погодных условий, связанных с почвенной засухой в мае–июне текущего года по предварительным данным валовой сбор зерновых культур ожидается не ниже уровня прошлого года в сумме 1,8 млн тонн, что позволит в полном объеме обеспечить регион зерном", — отметил Дмитрий Богданов.

По словам Дмитрия Богданова, в этом году в регионе существенно вырос объем средств, привлеченных из федерального бюджета, который по предварительной оценке составит 16,8 млрд рублей.

Депутаты Самарской губернской думы говорили о необходимости господдержки промышленных предприятий. Дмитрий Богданов отметил, что многие меры господдержки в регионе можно распространить не только на новый бизнес, но и на существующие предприятия. Парламентарии одобрили отчет об итогах развития региона за 9 месяцев и прогноз социально-экономического развития на 2020–2022 годы.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1