В Самаре стартует очередной этап распределения свободных мест в детсадах

В пятницу, 22 ноября, в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Среди дошкольных образовательных учреждений очередного этапа три детских сада, планируемых к открытию до конца 2019 г.:

МБДОУ "Детский сад №181" г.о. Самара, пр. Карла Маркса, 448а;

до МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 213;

МАДОУ "Детский сад №56" г.о. Самара, ул. Алексея Толстого, 37.

Для успешного проведения указанной процедуры департамент образования рекомендует родителям до 21 ноября проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе "Поиск заявлений").

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе "Образовательные организации").

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения). Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: