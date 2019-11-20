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Образование Общество

В Самаре стартует очередной этап распределения свободных мест в детсадах

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 ноября, в Самаре будет проводиться распределение свободных мест в муниципальных детских садах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Среди дошкольных образовательных учреждений очередного этапа три детских сада, планируемых к открытию до конца 2019 г.:

  • МБДОУ "Детский сад №181" г.о. Самара, пр. Карла Маркса, 448а;
  • до МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 213;
  • МАДОУ "Детский сад №56" г.о. Самара, ул. Алексея Толстого, 37.

Для успешного проведения указанной процедуры департамент образования рекомендует родителям до 21 ноября проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе "Поиск заявлений").

В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений необходимо обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на портале образовательных услуг https://es.asurso.ru или https://es2p.asurso.ru (в разделе "Образовательные организации").

Родители имеют право выбора предпочитаемых дошкольных учреждений с учетом реализуемых образовательных программ (не более пяти МДОУ в порядке убывания предпочтения). Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев:

  • наличие у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места для ребенка в МОО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством;
  • дата регистрации ребенка в электронном реестре;
  • возраст ребенка по состоянию к 1 сентября 2019 г.;
  • направленность группы;
  • желаемая дата зачисления ребенка (не позднее 22 ноября 2019 года).

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