Власти региона планируют вложить 1,7 млрд руб. в участки для многодетных

Правительство Самарской области планирует заняться комплексным освоением территорий под выделение участком многодетным семьям. Об этом в четверг, 21 ноября, на заседании комитета губдумы по строительству заявил глава минстроя Евгений Чудаев.

По его словам, отобрано семь территорий, на каждой из которых возможно выделение от 400 участков. Такой подход, считает министр, позволит избежать вложения бюджетных средств в обеспечение инфраструктурой неликвидных участков.

"Если мы на выселках построим 50 домиков, возникнет вопрос социальной инфраструктуры. Есть уже примеры, когда вложили деньги, но люди не едут. Если начинается от 400 участков, сюда уже встанет сетевой магазин и транспорт поедет", - пояснил Чудаев.

Бесхозные дачные участки могут передать многодетным семьям В субботу, 4 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателями дачных товариществ региона. Обсуждались вопросы вывоза мусора, оплаты за него и бесхозных участков.

На реализацию такого подхода, по расчетам ведомства, потребуется 1,7 млрд рублей. Сумма включает все коммуникации, кроме газовых сетей - их строительство будет включено в инвестпрограммы профильных компаний.

Заявки на финансирование регион уже подал по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".