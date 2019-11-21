Владимир Кошелев провел заседание комитета по строительству

В четверг, 21 ноября, прошло заседание комитета Самарской губернской думы по строительству под председательством Владимира Кошелева. Депутатами и приглашенными лицами обсуждался областной бюджет в первом чтении на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов, в том числе планы по развитию финансирования социальной инфраструктуры. Средства бюджета должны быть направлены на возведение детских садов, школ и поликлиник.

Всего в повестке дня было 7 вопросов, на заседание комитета был приглашен министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.

Особое внимание уделили проблеме обманутых дольщиков. В отношении них необходима индексация. Владимир Кошелев отметил, что есть дольщики, которые десять и даже пятнадцать лет назад отдали свои деньги и до сих пор ждут решения. "Предлагаю на законодательном уровне предусмотреть возможность индексации суммы выплаты в связи с инфляцией для тех, кто более чем пять лет назад стал обманутым дольщиком", — сказал Владимир Кошелев.