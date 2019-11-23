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Пожары Происшествия

В Сызрани ночью сгорели три машины

СЫЗРАНЬ. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: syzran-small.ru

В субботу, 23 ноября, в 3:31 в Сызрани у дома №81 по проспекту 50 лет Октября горели автомобили, пишет syzran-small.ru.

На месте ЧП работали восемь человек личного состава и две спецмашины. Огонь охватил припаркованные напротив дома Nissan Qashqai, Ford Focus и грузовая "Газель". В 4:02 пожар был ликвидирован.

Почти полностью выгорели Ford и "Газель", Nissan пострадал в меньшей степени.

Не исключено, что причиной пожара могло стать возгорание газового баллона у "Газели". Все обстоятельства и ущерб от пожара предстоит выяснить дознавателям.

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