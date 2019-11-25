Дети района "Кошелев" читают книги на английском языке

Тренд последних лет — обучение детей английскому практически с рождения — не обошел стороной и "Кошелев-Проект". Юлия Грунина учит не только своих дочерей иностранному языку, но и многих малышей этого района: она создала английский книжный клуб, где прививает ребятам любовь к книгам:

"Сначала это было простым увлечением: мы собирались с такими же, как я, англо-мамами и их детьми, говорили на английском и устраивали спектакли, а затем дело начало расти, и меня стали просить заниматься с их детьми незнакомые мне жители "Кошелева".

В ролике проекта "Жизнь в стиле К" Юлия рассказала, как изменилась ее жизнь в "Кошелев-Проекте", что со временем понравилось ей в этом районе и как пришла идея открыть свой английский книжный клуб.