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Образование Общество

Дети района "Кошелев" читают книги на английском языке

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренд последних лет — обучение детей английскому практически с рождения — не обошел стороной и "Кошелев-Проект". Юлия Грунина учит не только своих дочерей иностранному языку, но и многих малышей этого района: она создала английский книжный клуб, где прививает ребятам любовь к книгам:

Фото: Фото предоставлено автором

"Сначала это было простым увлечением: мы собирались с такими же, как я, англо-мамами и их детьми, говорили на английском и устраивали спектакли, а затем дело начало расти, и меня стали просить заниматься с их детьми незнакомые мне жители "Кошелева".

В ролике проекта "Жизнь в стиле К" Юлия рассказала, как изменилась ее жизнь в "Кошелев-Проекте", что со временем понравилось ей в этом районе и как пришла идея открыть свой английский книжный клуб.

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