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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Самарская ракета успешно вывела на орбиту военный спутник

АРХАНГЕЛЬСК. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 25 ноября, в 20:52 (мск) с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" производства самарского РКЦ "Прогресс" с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Минобороны РФ

Старт ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта "Союз-2.1в" был принят на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра им. Германа Титова.

В расчетное время спутник был выведен на целевую орбиту, и принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Его системы функционируют в штатном режиме.

"Космический аппарат, созданный на базе унифицированной многофункциональной космической платформы, выведен на целевую орбиту, с которой может осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников. Оптическая аппаратура космического аппарата также позволяет производить съемку поверхности Земли", — уточнили в Минобороны.

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