В Самаре самый высокий показатель обеспеченности населения автомобилями

Согласно результатам исследования, проведенного аналитическим агентством "Автостат", на 1 июля 2019 г. обеспеченность легковыми автомобилями жителей Самары составляет 344 единицы на тысячу человек.

В среднем по России этот показатель - 306. Только в пяти крупнейших городах РФ показатель обеспеченности оказался выше общероссийского. Так, первое место заняла Самара, вплотную к ней приблизился Краснодар, где на 1000 жителей приходится 343 автомобиля, а за ним следует Санкт-Петербург с показателем 330 шт.

В Воронеже и Екатеринбурге обеспеченность автомобилями одинаковая — 315 шт. В остальных одиннадцати городах-миллионниках, этот показатель ниже, чем в среднем по стране. Причем в их число попала и Москва с показателем 293 единицы.