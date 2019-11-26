В историческом центре Самары открылись ясельные группы

Во вторник, 26 ноября, в Самарском районе в рамках национального проекта "Демография", утвержденного указом президента Российской Федерации Владимира Путина, состоялось открытие нового корпуса МАДОУ "Детский сад №56" для детей в возрасте до 3 лет.

Заместитель главы городского округа Самара - руководитель департамента образования администрации городского округа Самара Елена Чернега приняла участие в церемонии открытия трех новых ясельных групп, оценила их оснащение и вручила подарочный сертификат на приобретение детских игрушек.

В настоящее время штат образовательного учреждения полностью укомплектован. "В детский сад приняты новые сотрудники. Так, например, кроме медицинского персонала, также отслеживать состояние здоровья маленьких воспитанников будет детский врач. К педагогическому составу ясельных групп тоже предъявляются особые требования", - пояснила Елена Чернега.

Следует отметить, что уже в октябре 2019 г. прошло комплектование воспитанниками данного образовательного учреждения, что позволило сократить очередь в детские сады.



На сегодня в городском округе Самара путем проведения ремонтных работ создано более 130 ясельных мест.

Напомним, одна из основных задач национального проекта "Демография" - стопроцентное обеспечение детей в возрасте до 3 лет местами в дошкольных учреждениях к концу 2021 года.