16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцев приглашают на фестиваль венгерского кино в "Художественный" В Самаре пройдет фестиваль французских VR-фильмов В "Художественном" бесплатно покажут лучшие короткометражки студентов ВГИК В "Треугольнике" покажут новый фильм Ксавье Долана "Матиас и Максим" Стартует ноябрьская программа Валерия Бондаренко "Страх высоты"

Кино Культура

Самарцев приглашают на фестиваль венгерского кино в "Художественный"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 27 по 30 ноября в кинотеатре "Художественный" пройдет Фестиваль венгерского кино. Открытие фестиваля посетит почетный гость - консул Генерального консульства Венгрии в Казани Ласло Дароцию. В холле кинотеатра гостям представят мини-выставку книг "Культурные мосты: Россия - Венгрия, Самарский взгляд", организованная при поддержке отдела литературы на иностранных языках СОУНБ.

Программа Фестиваля:

27 ноября, 18:00 - "Кинчем - мое сокровище". Режиссер Габор Херенди (2017, Венгрия, драма, мелодрама, приключения, история, 121 мин., 18+).

В центре событий - непримиримая борьба между венгерским аристократом Эрне Блашковичем и офицером австрийской армии Отто фон Эттингеном. Блашковичу принадлежит легендарная скаковая лошадь по кличке Кинчем (в переводе с венгерского - "Мое сокровище"): она участвовала в 54 скачках и везде приходила первой, став европейской сенсацией. Однако Блашковичу как аристократу невыносимо зарабатывать на жизнь скачками. Также в него влюбляется своевольная дочь Эттингена Клара - типичная представительница только зарождающегося феномена эмансипированных женщин, стремящихся отвоевать у общества право на определение собственной судьбы.

В главных ролях: Эрвин Надь, Андреа Петрик, Тибор Гашпар, Йожеф Дьябронка.

28 ноября в 18:00 - "Мама и другие сумасшедшие родственники". Режиссер Ибойя Фекете (2015, Венгрия, Германия, Болгария, драма, 110 мин., 12+).

Древняя старушка, путаясь в воспоминаниях и приукрашивая события, рассказывает дочери трогательную историю своей жизни. На долю четырех поколений простой венгерской семьи в ХХ веке выпало множество испытаний. Но бабушка знала верный способ борьбы с неприятностями, конфликтами и опасностями - переезд. За 94 года бабушка 27 раз меняла место жительства, оставаясь неуязвимой для суровых ударов судьбы.

В главных ролях: Эстер Оноди, Тибор Гашпар, Петра Хованьец, Дьердь Барко.

29 ноября в 18:00 - "1945". Режиссер Ференц Терек (2017, Венгрия, драма, 91 мин., 16+).

11:00    12 августа 1945 года. Два загадочных незнакомца в черном появляются на железнодорожной станции в венгерской деревне. В следующие несколько часов все изменится.

В главных ролях: Петер Рудольф, Бенце Ташнади, Тамаш Сабо, Дора Старенки, Аги Сиртеш.

30 ноября в 18:00 - "Аврора Бореалис: Северное сияние". Режиссер Марта Месарош (2017, Венгрия, драма, 104 мин., 16+).

Фильм повествует о Великой Отечественной войне и ее последствиях.

В главных ролях: Мари Теречик, Ильдико Тот, Франциска Теречик.

Организаторами мероприятия выступили Генеральное консульство Венгрии в Казани, Венгерский культурный центр, Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области и при содействии Самарской областной научной библиотеки.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1