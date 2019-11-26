Самарцев приглашают на фестиваль венгерского кино в "Художественный"

С 27 по 30 ноября в кинотеатре "Художественный" пройдет Фестиваль венгерского кино. Открытие фестиваля посетит почетный гость - консул Генерального консульства Венгрии в Казани Ласло Дароцию. В холле кинотеатра гостям представят мини-выставку книг "Культурные мосты: Россия - Венгрия, Самарский взгляд", организованная при поддержке отдела литературы на иностранных языках СОУНБ.

Программа Фестиваля:

27 ноября, 18:00 - "Кинчем - мое сокровище". Режиссер Габор Херенди (2017, Венгрия, драма, мелодрама, приключения, история, 121 мин., 18+).

В центре событий - непримиримая борьба между венгерским аристократом Эрне Блашковичем и офицером австрийской армии Отто фон Эттингеном. Блашковичу принадлежит легендарная скаковая лошадь по кличке Кинчем (в переводе с венгерского - "Мое сокровище"): она участвовала в 54 скачках и везде приходила первой, став европейской сенсацией. Однако Блашковичу как аристократу невыносимо зарабатывать на жизнь скачками. Также в него влюбляется своевольная дочь Эттингена Клара - типичная представительница только зарождающегося феномена эмансипированных женщин, стремящихся отвоевать у общества право на определение собственной судьбы.

В главных ролях: Эрвин Надь, Андреа Петрик, Тибор Гашпар, Йожеф Дьябронка.

28 ноября в 18:00 - "Мама и другие сумасшедшие родственники". Режиссер Ибойя Фекете (2015, Венгрия, Германия, Болгария, драма, 110 мин., 12+).

Древняя старушка, путаясь в воспоминаниях и приукрашивая события, рассказывает дочери трогательную историю своей жизни. На долю четырех поколений простой венгерской семьи в ХХ веке выпало множество испытаний. Но бабушка знала верный способ борьбы с неприятностями, конфликтами и опасностями - переезд. За 94 года бабушка 27 раз меняла место жительства, оставаясь неуязвимой для суровых ударов судьбы.

В главных ролях: Эстер Оноди, Тибор Гашпар, Петра Хованьец, Дьердь Барко.

29 ноября в 18:00 - "1945". Режиссер Ференц Терек (2017, Венгрия, драма, 91 мин., 16+).

11:00 12 августа 1945 года. Два загадочных незнакомца в черном появляются на железнодорожной станции в венгерской деревне. В следующие несколько часов все изменится.

В главных ролях: Петер Рудольф, Бенце Ташнади, Тамаш Сабо, Дора Старенки, Аги Сиртеш.

30 ноября в 18:00 - "Аврора Бореалис: Северное сияние". Режиссер Марта Месарош (2017, Венгрия, драма, 104 мин., 16+).

Фильм повествует о Великой Отечественной войне и ее последствиях.

В главных ролях: Мари Теречик, Ильдико Тот, Франциска Теречик.

Организаторами мероприятия выступили Генеральное консульство Венгрии в Казани, Венгерский культурный центр, Агентство социокультурных технологий при поддержке министерства культуры Самарской области и при содействии Самарской областной научной библиотеки.