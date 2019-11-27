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Пожары Происшествия

В загоревшемся автобусе напротив ТЦ "Гудок" находились восемь человек

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В автобусе № 480, загоревшемся утром 27 ноября напротив на ул. Красноармейской в Самаре, находилось восемь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, автобус ПАЗ загорелся в движении напротив дома № 104 по ул. Красноармейской.

Находившиеся в нем люди самостоятельно вышли из салона до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о загоревшемся автобусе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8:10. На место происшествия выезжали девять огнеборцев на двух пожарных машинах.

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