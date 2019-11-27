В загоревшемся автобусе напротив ТЦ "Гудок" находились восемь человек

В автобусе № 480, загоревшемся утром 27 ноября напротив на ул. Красноармейской в Самаре, находилось восемь человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, автобус ПАЗ загорелся в движении напротив дома № 104 по ул. Красноармейской.

Находившиеся в нем люди самостоятельно вышли из салона до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о загоревшемся автобусе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 8:10. На место происшествия выезжали девять огнеборцев на двух пожарных машинах.